Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 79 копеек — до 73,74 рубля за $1, свидетельствуют биржевые данные. В ходе торгов максимальное значение для пары USD/RUB составило 74,10 рубля за за $1. Курс евро на открытии торгов вырос на 1,92 рубля — до 83,23 рубля за €1.
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Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

RT на русском09:31

Курс доллара превысил ₽75 впервые с февраля 2016 года

РБК07:16

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

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Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ07:23

Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

Forbes07:28

Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

Rambler News Service07:16

Курс евро в Екатеринбурге превысил 95 рублей, доллар достиг 85 рублей

Европейско-Азиатские новости10 марта в 03:46
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

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Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Россию за меры, которые та принимает в борьбе с коронавирусом.
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