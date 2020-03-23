Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

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Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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Российская пшеница стала дороже нефти

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Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

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