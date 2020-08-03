Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля

На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%. По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара вырос до отметки в 74,46 рубля, курс евро — до 87,69 рубля.
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Рубль вечером сильно ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и уверенно дорожающей нефти

Финмаркет12:33

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи увеличился до 74,21 рубля

Аргументы и Факты04:05

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,46 руб

ТАСС03:29

Курс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля

News.ru03:27

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Доллар и евро растут по отношению к рублю

Газета.Ru03:07

Рубль растёт к евро

RT на русском03:02
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Общество

В Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с РФ

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии.
Накануне.Ru вчера в 19:19
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
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Игры

Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4

CyberSport.ru 00:57
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Политика

Пушков заявил о превращении Польши в плацдарм США против России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
РИА Новости 19:53
1
Общество

В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
4
Общество

Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
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Экономика

Москва и Пекин снизили объемы торговых операций в долларах

В первом квартале доля операций между Москвой и Пекином с расчетом в евро составила 30%, в юанях – 17%, в рублях – 7%. Операции в других валютах нанесли удар по доллару, подчеркнули немецкие эксперты.
RuNews24.ru 01:04
21
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
37
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия вчера в 08:41
4,2K
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
82
Происшествия

Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
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Армия и оружие

Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России

Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU 14:08
2
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Lenta.ru 18:47
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Политика

Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
3
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
3
Здоровье

Названы признаки дефицита витамина D, которые часто не замечают

Зарубежные медики рассказали, что витамин D относится к наиболее важным для здоровья, так как он влияет на иммунитет — способность организма противостоять различным болезням.
Стерлеград 10:51
1
Кино

ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple

Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.
Газета.Ru 18:06
Здоровье

Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа

Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
22
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Российская газета 14:02
54
Финансы

Курс доллара: когда закончится обвал рубля

Эксперт Газпромбанка Егор Сусин заявил, что курс доллара в ближайшие недели останется нестабильным, но долго обвал рубля не продлится.
Рамблер 03:16
Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета 04:58
163
Общество

Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя

Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
38
Общество

Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством

Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
86
Общество

СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»

Газета.Ru 14:18
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Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
1,1K
Политика

Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии

ПолитРоссия 11:13
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Энергетика

ЦБ допустил новое падение цен на нефть

Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).
Коммерсантъ 18:02
5
Политика

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
439
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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