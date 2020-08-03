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Кино ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.

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