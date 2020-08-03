Финансы
News.ruКурс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля
На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%. По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара вырос до отметки в 74,46 рубля, курс евро — до 87,69 рубля.
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Общество
В Абхазии опасаются вспышки коронавируса из-за открытия границы с РФ
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии.
Накануне.Ru вчера в 19:19
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Политика
Пушков заявил о превращении Польши в плацдарм США против России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.
РИА Новости 19:53
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Москва и Пекин снизили объемы торговых операций в долларах
В первом квартале доля операций между Москвой и Пекином с расчетом в евро составила 30%, в юанях – 17%, в рублях – 7%. Операции в других валютах нанесли удар по доллару, подчеркнули немецкие эксперты.
RuNews24.ru 01:04
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Армия и оружие
Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU 14:08
Политика
Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
Названы признаки дефицита витамина D, которые часто не замечают
Зарубежные медики рассказали, что витамин D относится к наиболее важным для здоровья, так как он влияет на иммунитет — способность организма противостоять различным болезням.
Стерлеград 10:51
Кино
ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple
Apple уже согласилась инвестировать около $200 млн в съемки картины Appian Way "Убийцы лунного цветка" по одноименной книге Дэвида Гранна.
Газета.Ru 18:06
Здоровье
Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа
Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Финансы
Курс доллара: когда закончится обвал рубля
Эксперт Газпромбанка Егор Сусин заявил, что курс доллара в ближайшие недели останется нестабильным, но долго обвал рубля не продлится.
Рамблер 03:16
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета 04:58
Общество
Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя
Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Политика
Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии
ПолитРоссия 11:13
Энергетика
ЦБ допустил новое падение цен на нефть
Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).
Коммерсантъ 18:02
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20