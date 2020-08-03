Финансы
News.ruКурс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля
На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%. По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара вырос до отметки в 74,46 рубля, курс евро — до 87,69 рубля.
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Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Авто
В РФ разработают общий стандарт для отзывных кампаний автомобилей
В России вводится новый ГОСТ для отзывных кампаний автомобилей. Отзывы транспортных средств разделят на добровольные и принудительные.
TatCenter 02:23
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Шоу-бизнес
Джиган отпраздновал день рождения в кругу семьи
Джиган отметил 35-й день рождения с женой и детьми. 2 августа Джиган отметил свой 35-й день рождения в кругу семьи и близких друзей.
Экспресс газета 01:23
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru вчера в 01:32
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 31 июля в 04:44
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Общество
ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских, где гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги.
РБК 03:28
Происшествия
В Волгограде нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку
Стражи порядка установили местонахождение пропавшей без вести 16-летней волгоградки. Волгоград, 3 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 03:59
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Гаджеты
Samsung предлагает лучшую альтернативу технологии NFC
Речь идет о беспроводной технологии, разработанной компанией Samsung в противовес бесконтактной оплате NFC.
Anonsens 03:55
Авто
Обновленный Kia Stinger заметили без камуфляжа
Обновленный Kia Stinger дебютирует уже в августе 2020 года, однако модель была раскрыта на череде шпионских снимков.
SpeedMe 00:48
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
Общество
Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:58
Кино
Актриса Эми Адамс сыграет в новом фильме «Nightbitch»
Кинокомпания Annapurna Pictures экранизирует роман Рэйчел Йодер "Nightbitch". Главную роль в картине исполнит Эми Адамс.
Inc-news.ru 31 июля в 15:49
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Общество
В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264.
ТАСС 04:09
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
Роспотребнадзор назвал требования для российских школ
Власти планируют возобновить обучение в российских школах с первого сентября с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Pravda.Ru вчера в 13:01
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews 03:51
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (28), Кемерове (24), Междуреченске (22), Прокопьевске (5), Киселевске (4), Таштагольском МР (3), Кемеровском МО (2), Новокузнецком (1), Прокопьевском МО (1).На 3 августа в Кузбассе у 3 871 человека выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com 01:53
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 01:58
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45