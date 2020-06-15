Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро

Общество Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

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Футбол Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.

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