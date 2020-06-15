Финансы
Ньюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро
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Общество
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Общество
За сутки в Красноярском крае пять человек умерли от коронавируса
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 в крае, на 17 июня у 160 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных COVID-19 составляет — 6 973.
Kursk.com 03:40
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов.
The GEEK 02:30
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом
От других причин скончались еще два человека, у которых COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Возраст умерших - от 54 до 88 лет.
Московский Комсомолец 02:34
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 15 июня в 04:20
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора
Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву осужденных за хулиганство из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 04:36
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Футбол
Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Facebook разрешит пользователям отключать политическую рекламу
Компания Facebook даст пользователям в США возможность отключать политическую рекламу во время предвыборной кампании 2020 года.
Российская газета 03:55
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Происшествия
В Крыму ещё один пациент скончался от коронавируса
«Умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжёлом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы», – рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Вести.Севастополь 03:42
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Происшествия
Из-за дела о мошенничестве отца арестовали автомобили сына главы УК
Выяснилось, что у него нет имущества, поэтому под арест попали несколько машин, которые зарегистрированы на его сына.
Evo-rus.com 04:34
Общество
В России впервые с 1 мая выявлено меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом
Общее число заболевших достигло 553 301. Впервые с 1 мая суточный прирост составил менее 8 тыс. человек.
Коммерсантъ 03:40
Политика
Помощь Асаду превращается в капкан для России
Официально 17 июня в действие вступает новая инициатива США по Сирии, получившая название «закон Цезаря» — по имени сирийского информатора, предоставившего Западу свидетельства военных преступлений правительства в Дамаске.
News.ru вчера в 17:00
Общество
После жары в Москве резко похолодает
Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 15 июня в 02:53
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Самолет SSJ100 сел в Перми из-за срабатывания датчика
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43