Курс доллара на открытии торгов увеличился на 0,31% и составил 76,3675 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро вырос на 0,18%, достигнув 89,7625 руб. К 10.05 мск курс доллара был на уровне 76,2825 руб. (+ 0, 2 %), евро стремился к 89,6075 руб. (+ 0, 01 %).