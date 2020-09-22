Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,36 рубля
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Курс доллара на открытии торгов увеличился на 0,31% и составил 76,3675 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро вырос на 0,18%, достигнув 89,7625 руб. К 10.05 мск курс доллара был на уровне 76,2825 руб. (+ 0, 2 %), евро стремился к 89,6075 руб. (+ 0, 01 %).В источнике
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