Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,36 рубля

Курс доллара на открытии торгов увеличился на 0,31% и составил 76,3675 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро вырос на 0,18%, достигнув 89,7625 руб. К 10.05 мск курс доллара был на уровне 76,2825 руб. (+ 0, 2 %), евро стремился к 89,6075 руб. (+ 0, 01 %).В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:20
Взгляд.ру

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:07
Газета.Ru

Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,36 рубля

Газета.Ru03:30
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,37 рубля

ТАСС03:20
Профиль

Доллар подорожал до 76,37 рубля

Профиль03:46
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:05
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
1,4K

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
423

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
183

Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
4

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
741

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении и уточняется, что им оказался 21-летний житель Луганска.
REGNUM08:04
3