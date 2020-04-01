Курс доллара вырос до 77,73 рублей во время открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 3 апреля. Как пишет ТАСС, на 10:00 мск американская валюта укреплялась к рублю на 0,6%, а евро рос на 3%, до 84,09 рубля.

Курс доллара на открытии торгов вырос до 77,73 рублей

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