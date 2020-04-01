Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара на открытии торгов вырос до 77,73 рублей

Курс доллара вырос до 77,73 рублей во время открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 3 апреля. Как пишет ТАСС, на 10:00 мск американская валюта укреплялась к рублю на 0,6%, а евро рос на 3%, до 84,09 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

ТАСС03:21

Курс доллара снизился до 79 рублей

REGNUM31 марта в 04:36

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

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Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

Инфоросвчера в 05:21

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

Право.рувчера в 03:31

Доллар растет к рублю на открытии торгов Мосбиржи

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Доллар на открытии торгов упал ниже 79 рублей

Компания31 марта в 03:13
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Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
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Названа причина переноса игры Dying Light 2

Vevby.ru 16:09
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Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Известия 14:52
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«Мосфильм» запустит собственный телеканал

У киностудии "Мосфильм" появится собственный телеканал.
ИА InterMedia 06:05
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

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Губернатор Камчатки подал в отставку

Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
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Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

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Александр Беглов установил новые правила на время вынужденных выходных

3 апреля губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
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N0thing: «На Twitch раздадут 25 тысяч бета-ключей Valorant»

Джордан n0thing Гилберт рассказал, что в ночь на 4 апреля на Twitch пройдет раздача ключей к бета-версии Valorant.
CyberSport.ru 12:52
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
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В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Финансы

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Интерфакс 14:34
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb 12:35
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК вчера в 10:41
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Lenta.ru 15:56
Общество

«Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 14:44
Общество

Россия прекращает вывоз граждан из-за рубежа

Другой источник издания сообщил, что будут приостановлены все международные рейсы. Между тем в других странах остаются сотни граждан РФ.
Правда УрФО 09:47
Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Lenta.ru 15:26
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
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