Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 27 копеек и достиг 76,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара на открытии упал ниже 77 рублей

Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Космос Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.

Общество На Камчатке подтвердились два первых случая заражения коронавирусом О двух подтвержденных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у жителей Камчатки сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в правительстве Камчатского края.

Общество Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.

Шоу-бизнес Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.

Общество Тысячи видеозвонков в Zoom попали в интернет Несколько тысяч записей частных видеозвонков в сервисе связи Zoom попали в открытый доступ. Об этом пишет The Washington Post.

Армия и оружие СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Политика Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля Учены предполагают, что 29 апреля данное небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние — порядка 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния, чем до Луны.

Экономика Продажи имбиря и чеснока в РФ из-за коронавируса выросли в 2,5 раза В конце марта - начале апреля объем розничных продаж имбиря и чеснока в России на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос в 2,5 р. Как пояснили эксперты, это связано с природными лечебными свойствами растений, к которым привычно обращаются россияне.