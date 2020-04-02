Финансы
КомпанияКурс доллара на открытии упал ниже 77 рублей
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 27 копеек и достиг 76,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Комментарии
Общество
Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство РФ приняло ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Общество
На Камчатке подтвердились два первых случая заражения коронавирусом
О двух подтвержденных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у жителей Камчатки сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в правительстве Камчатского края.
Происшествия
Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Общество
Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Тысячи видеозвонков в Zoom попали в интернет
Несколько тысяч записей частных видеозвонков в сервисе связи Zoom попали в открытый доступ. Об этом пишет The Washington Post.
Армия и оружие
СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне
Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
Футбол
«Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения
Культура
Брянцы увидят онлайн-представление «Цирка дю Солей»
«Цирк дю Солей» решил порадовать зрителей онлайн трансляциями своих выступлений.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Общество
Более 300 тысяч человек заразились коронавирусом в США
Коронавирус нового типа диагностирован у более чем 300 тысяч человек в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Космос
Исполнилось 20 лет с момента отправки последней экспедиции на «Мир»
Прошло ровно двадцать лет с момента отправки экспедиции, которая завершила многолетнюю историю пилотируемой эксплуатации орбитального комплекса «Мир».
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Учены предполагают, что 29 апреля данное небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние — порядка 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния, чем до Луны.
Экономика
Продажи имбиря и чеснока в РФ из-за коронавируса выросли в 2,5 раза
В конце марта - начале апреля объем розничных продаж имбиря и чеснока в России на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос в 2,5 р. Как пояснили эксперты, это связано с природными лечебными свойствами растений, к которым привычно обращаются россияне.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Кино
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.