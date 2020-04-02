Финансы

КомпанияКомпанияКурс доллара на открытии упал ниже 77 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 27 копеек и достиг 76,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

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