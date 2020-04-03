Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Доллар опускался ниже 77 рублей в начале торгов на МосБирже

Вести.Ru03 апреля в 03:30

Рубль растерял часть утреннего роста к доллару и евро на заявлениях главы ЦБ

Интерфакс03 апреля в 07:50

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Коммерсантъ03 апреля в 06:41

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей

ТАСС03 апреля в 05:23

Рубль днем продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти

Финмаркет03 апреля в 09:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03 апреля в 03:02

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК03 апреля в 04:48
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Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Общество

Коронавирус выявлен у семи граждан РФ в Таиланде

Бангкок, 5 апреля 2020, 08:06 — REGNUM Семь российских граждан с диагнозом COVID-19 находятся на территории Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на данные общей базы контроля заболеваний при минздраве страны.
REGNUM 01:06
Общество

ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
НТВ вчера в 10:02
Общество

Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим

В Московской области пока не требуется введение пропускного режима, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 04:41
Происшествия

Историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО «Кресты»

ТАСС 04:49
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Россиянин открыл стрельбу по охотникам и полицейским

Житель Тульской области открыл стрельбу по охотникам, а затем — по прибывшим на место происшествия полицейским.
Lenta.ru 05:05
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Здоровье

Названа опасность карантина для пожилых людей

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться.
Lenta.ru вчера в 23:13
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Армия и оружие

В Сербии число жертв коронавируса увеличилось до 44

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 44 человек, общее число больных составило 1624 человек, сообщили медики на пресс-конференции в правительстве.
РИА Новости вчера в 09:19
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Экономика

Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян

Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте банка.
Lenta.ru 04:54
Армия и оружие

Подлодки условного противника искали в Охотском море

Противолодочная авиация Тихоокеанского флота продолжает действовать по плану серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне, которые проходят в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
ДВ-РОСС 04:19
Происшествия

В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе

Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 21:17
Авто

Завод Renault в Москве могут остановить до 15 июня

В связи с чем, эксперты прогнозируют начало работы завода в лучшем случае с 15 июня.
32CARS.ru 03 апреля в 15:20
Общество

Почему Россия приостановила вывоз граждан из-за рубежа

Россия временно приостановила вывоз наших граждан из-за рубежа. Ограничение на авиарейсы действует с сегодняшнего дня.
НТВ вчера в 03:50
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Шоу-бизнес

Лолита Милявская лишила свою единственную дочь наследства

Дочь Лолиты Милявской Ева Известно, что единственная дочь артистки 21-летняя Ева знает несколько иностранных языков.
Вокруг ТВ 04:42
Политика

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru 02 апреля в 10:25
Общество

В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом.
Gazeta.SPb 04:19
Армия и оружие

В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

РИА Новости 01:35
Общество

В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом

Корронавирус в Москве подтвержден у 3893 человек, рост за сутки - 536 случаев.
Эхо Москвы 03:44
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.
Известия вчера в 21:00
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
РБК 03 апреля в 07:14
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