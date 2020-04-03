Финансы
Rambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Рубль растерял часть утреннего роста к доллару и евро на заявлениях главы ЦБ
Интерфакс03 апреля в 07:50
Рубль днем продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти
Финмаркет03 апреля в 09:50
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Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
Коронавирус выявлен у семи граждан РФ в Таиланде
Бангкок, 5 апреля 2020, 08:06 — REGNUM Семь российских граждан с диагнозом COVID-19 находятся на территории Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на данные общей базы контроля заболеваний при минздраве страны.
Общество
ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
Общество
Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим
В Московской области пока не требуется введение пропускного режима, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
Россиянин открыл стрельбу по охотникам и полицейским
Житель Тульской области открыл стрельбу по охотникам, а затем — по прибывшим на место происшествия полицейским.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Здоровье
Названа опасность карантина для пожилых людей
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Армия и оружие
В Сербии число жертв коронавируса увеличилось до 44
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 44 человек, общее число больных составило 1624 человек, сообщили медики на пресс-конференции в правительстве.
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Экономика
Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян
Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте банка.
Армия и оружие
Подлодки условного противника искали в Охотском море
Противолодочная авиация Тихоокеанского флота продолжает действовать по плану серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне, которые проходят в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
Происшествия
В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Авто
Завод Renault в Москве могут остановить до 15 июня
В связи с чем, эксперты прогнозируют начало работы завода в лучшем случае с 15 июня.
Общество
Почему Россия приостановила вывоз граждан из-за рубежа
Россия временно приостановила вывоз наших граждан из-за рубежа. Ограничение на авиарейсы действует с сегодняшнего дня.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская лишила свою единственную дочь наследства
Дочь Лолиты Милявской Ева Известно, что единственная дочь артистки 21-летняя Ева знает несколько иностранных языков.
Политика
Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом.
Общество
В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом
Корронавирус в Москве подтвержден у 3893 человек, рост за сутки - 536 случаев.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.