Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Рубль в начале пятничных торгов после небольшого ослабления укреплялся к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. На 10.20 мск доллар на минимуме опускался до 76,97 рубля, евро дешевел до 83,24 рубля. После доллару и евро удалось частично отвоевать позиции.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

Право.рувчера в 03:31

Рубль снижается к доллару и евро

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Биржевой курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта

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Рубль в начале торгов проигрывает доллару, но теснит евро

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Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК04:48

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Rambler News Service03:05

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

ТАСС03:21
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