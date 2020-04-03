Рубль в начале пятничных торгов после небольшого ослабления укреплялся к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. На 10.20 мск доллар на минимуме опускался до 76,97 рубля, евро дешевел до 83,24 рубля. После доллару и евро удалось частично отвоевать позиции.

Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

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