Финансы
Российская газетаКурс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей
Рубль в начале пятничных торгов после небольшого ослабления укреплялся к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. На 10.20 мск доллар на минимуме опускался до 76,97 рубля, евро дешевел до 83,24 рубля. После доллару и евро удалось частично отвоевать позиции.
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Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
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Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей
"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Экономика
Глава МВФ заявил, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии, вызванной распространением нового коронавируса.
Общество
Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу
Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
Здоровье
Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
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В GOG началась раздача Symmetry
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Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
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Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Игры
Создатели Dying Light 2 назвали причину переноса игры
Студия Techland пояснила, почему перенесла дату выхода Dying Light 2. В интервью для Official PlayStation Magazine ведущий продюсер экшена Юджин Хартон объяснил, что один из главных мотивов — улучшить многие ключевые части игры.
Общество
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Ранее «Профиль» сообщил, что по данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило миллион.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
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Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до $28,4 за баррель
Лондон, 3 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение после недавнего подъёма.
Здоровье
Заместитель главврача НОКБ прокомментировал тему наличия средств защиты у медиков
Если есть желающие, которые сейчас, во время самоизоляции, готовы оказать поддержку больницам, то они должны делать это с умом.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Политика
Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Авто
Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
Новый российский внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах на одном из замерзших озер в Швеции.
Общество
Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения.
Политика
Каким будет посткоронавирусный мир
Ситуация двоякая, считает глава исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин: с одной стороны, есть коронавирус, а с другой – пандемия страха и "информационно-психологическая кампания устрашения, развернутая во многих странах и несоразмерная с эпидемией".
Общество
Кому разрешат работать во время карантина в Самарской области
В правительстве Самарской области в настоящее время готовится постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса.
Интернет
Facebook выпустила приложение Messenger для ПК
Социальная сеть Facebook выпустила приложение Messenger для MacOS и Windows на фоне роста использования сервиса в браузере, говорится в сообщении компании.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Кино
Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами
Здоровье
В ВОЗ объяснили, почему медицинские маски не нужны здоровым
Маски не гарантируют защиту от коронавируса, поэтому не нужны здоровым людям.