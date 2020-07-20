Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

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