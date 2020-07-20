Финансы
ВедомостиБиржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
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Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина.
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Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru вчера в 09:22
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В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса
Evo-rus.com 02:33
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Шоу-бизнес
Обнаженную Дарью Мороз фотографировала её 9-летняя дочь
В последнее время экс-жена Константина Богомолова увлеклась публикацией откровенных снимков в Instagram.
Pravda.Ru 03:23
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
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Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
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На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
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Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
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Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
На Марсе археолог нашел древние руины.
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Шоу-бизнес
Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь
Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после вечеринки с сухим льдом на своем дне рождения, который обернулся смертью трех человек, снова шокировала своих подписчиков.
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Хоккей
Ковалев стал главным тренером «Куньлуня»
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Происшествия
Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег
На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
Lenta.ru 01:17
Общество
Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию
Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
ПРАЙМ 02:46
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
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Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
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Игры
Сегодня пройдет презентация Nintendo Direct Mini
Презентация Nintendo Direct Mini пройдет 20 июля.
Cyber.sports.ru 02:50
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Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров
В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб 03:18
Армия и оружие
Ереван заявил о девяти нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:57
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29