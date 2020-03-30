Финансы
Рифей-ПермьКурс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС. Европейская валюта на открытии торгов выросла до 88,79 рубля. В ходе торгов курс евро торговался выше 89 рублей.
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Комментарии
Общество
В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19 в возрасте от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщает столичный оперативный штаб.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Футбол
Карантин в ЦСКА продлили до 1 мая
Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение до 1 мая продлить карантин для игроков и сотрудников клуба в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Гаджеты
Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения
Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Российские военные медики продолжают дезинфекцию в Италии
Футбол
Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Общество
В Астрахани могут ввести режим полной изоляции
В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Гаджеты
Xiaomi выпустил электроскутер за 33 тысячи рублей
Электроскутер A1 стоимостью 420 долларов (примерно 33 тысячи рублей) выпустила китайская компания Xiaomi, 26 марта сообщает пресс-служба компании.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Здоровье
«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых
Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
Экономика
Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса
Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины
Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Здоровье
Врач рассказал о суперспособности коронавируса
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.