Финансы

Рифей-ПермьРифей-ПермьКурс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС. Европейская валюта на открытии торгов выросла до 88,79 рубля. В ходе торгов курс евро торговался выше 89 рублей.
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Рубль слабо реагирует на обвал нефти после переговоров Путина и Трампа

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Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

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Курс доллара превысил 80 рублей, евро приближается к 89 рублям

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Курс рубля резко снизился

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Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБК03:03

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС04:45
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:47, Ашберн

Комментарии

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В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции.
РБК 14:03
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В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19 в возрасте от 76 до 86 лет, двое из них находились на искусственной вентиляции легких, сообщает столичный оперативный штаб.
Коммерсантъ 15:24
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол

Карантин в ЦСКА продлили до 1 мая

Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение до 1 мая продлить карантин для игроков и сотрудников клуба в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РБК 10:39
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
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Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения

Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
ИА Красная Весна вчера в 16:55
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Российские военные медики продолжают дезинфекцию в Италии

REGNUM 27 марта в 23:32
Футбол

Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Чемпионат 15:12
Общество

В Астрахани могут ввести режим полной изоляции

В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Московский Комсомолец 06:19
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Гаджеты

Xiaomi выпустил электроскутер за 33 тысячи рублей

Электроскутер A1 стоимостью 420 долларов (примерно 33 тысячи рублей) выпустила китайская компания Xiaomi, 26 марта сообщает пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 13:48
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Здоровье

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
Вечерняя Москва 10:34
Экономика

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
РБК 11:56
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
ТАСС 09:46
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
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