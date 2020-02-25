Во вторник, 25 февраля, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 2,2% и впервые с октября 2019 года достиг отметки 65,5 рубля. Курс евро поднялся на 2,3% — до 71,1 рубля.

Армия и оружие Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.

Кино Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).

Авто Появились первые изображения премиального купе Aurus Российский премиальный бренд Aurus, в линейку которого ныне входят только лимузин и седан Senat, готовится представить внедорожник Komendant и минивэн Arsenal.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Политика Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.

Технологии «МегаФон» запустил 5G в роуминге Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами 5G стала Румыния. Роуминговый партнер МегаФона — оператор Orange.

Политика Сурков объяснил уход с поста помощника президента Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.

Политика Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.