Финансы
RT на русскомКурс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей
Во вторник, 25 февраля, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 2,2% и впервые с октября 2019 года достиг отметки 65,5 рубля. Курс евро поднялся на 2,3% — до 71,1 рубля.
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