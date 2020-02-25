Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

Во вторник, 25 февраля, российская валюта слабеет в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара прибавил 2,2% и впервые с октября 2019 года достиг отметки 65,5 рубля. Курс евро поднялся на 2,3% — до 71,1 рубля.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новостивчера в 03:47

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:04

Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

ТАССвчера в 14:06

Доллар взлетел

Lenta.ruвчера в 05:38

Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.ру02:11

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Газета.Ruвчера в 04:43

Курс евро превысил 71 рубль впервые за 2,5 месяца

РБКвчера в 04:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:15, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Российская газета вчера в 08:50
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 08:56
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Общество

У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус

По последним данным, во всём мире коронавирусом заразились более 80 тысяч человек.
Говорит Москва 09:51
Технологии

Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно

Известный порносайт YouPorn представил самый простой и доступный способ смотреть контент для взрослых.
Актуальные Новости 08:55
Шоу-бизнес

Дима Билан отменил концерт из-за болезни

Экспресс газета вчера в 06:11
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Авто

«АвтоВАЗ» представил новые версии Lada Largus

В Тольятти прошла презентация 3-х новых модификаций популярного универсала Lada Largus, предназначенных для различных служб.
UsedCars.ru 24 февраля в 04:40
Кино

Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз

Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Motor 07:21
Авто

Появились первые изображения премиального купе Aurus

Российский премиальный бренд Aurus, в линейку которого ныне входят только лимузин и седан Senat, готовится представить внедорожник Komendant и минивэн Arsenal.
Новые автомобили 09:53
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Экономика

Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса

Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае.
Lenta.ru 09:45
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.
Парламентская газета 08:03
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Технологии

«МегаФон» запустил 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами 5G стала Румыния. Роуминговый партнер МегаФона — оператор Orange.
Новости Перми 02:09
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Происшествия

СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика

Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
RuNews24.ru вчера в 11:11
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru вчера в 02:39
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Харьковский горсовет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Известия 09:44
Футбол

Okko заполучил права на показ МЛС и Кубка Суперлиги Аргентины

TeleSport недавно приобрёл права на японскую J-лигу. А «Матч» осваивает трансляции из Бельгии и Греции.
Евро-футбол.ру 09:16
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Общество

В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса

Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Рамблер 10:02
Интернет

Браузер Brave направит пользователей в Архив Интернета при ошибке 404

Браузер Brave получил систему обнаружения ошибки 404.
News.ru 08:29
Политика

Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 10:06
Футбол

Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»

Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
Спорт-Экспресс 07:35
Космос

У Земли появился второй естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.
Росбалт 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное