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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъ13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
Москва 24

Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Москва 2410:22
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвы10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33

На Энцеладе обнаружили геологическую активность

В 2005 году ученые обнаружили, что спутник, который невооруженным глазом выглядит как ярко-белый снежный ком с высокой отражающей способностью, выбрасывает огромные шлейфы льда и пара из океана, который находится под поверхностью.
На Энцеладе обнаружили геологическую активность
Суть событий20 сентября в 12:36
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».
Вечерняя Москва12:10
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В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили источники Financial Times.
Forbes11:09

Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБК13:21
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