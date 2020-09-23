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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже

По версии болгарской прокуратуры, два российских дипломата с 2016 года с помощью граждан Болгарии собирали данные о планах модернизации болгарской армии и системе технической поддержки военной техники.
REGNUMвчера в 12:03
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Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3

Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.
Нева Спортвчера в 09:11

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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Сейсмические данные объяснили столкновение континентов под Тибетом

Новые сейсмические изображения предполагают, что под зоной столкновения одновременно действуют два конкурирующих процесса: движение одной тектонической плиты под другой, а также истончение и обрушение земной коры.
ГЛАС.RUвчера в 01:47

КСИР: Иран достиг самообеспеченности в производстве боевых дронов

По словам генерала Салами, передача ВМС КСИР 188 ударных и разведывательных дронов является ещё одним свидетельством того, что Иран день ото дня укрепляет свою обороноспособность и «достиг самообеспеченности в производстве различных вооружений и военной техники».
Евразия Dailyвчера в 07:45