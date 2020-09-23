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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъвчера в 05:54
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КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
Московский Комсомолецвчера в 05:30
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КСИР: Иран достиг самообеспеченности в производстве боевых дронов

По словам генерала Салами, передача ВМС КСИР 188 ударных и разведывательных дронов является ещё одним свидетельством того, что Иран день ото дня укрепляет свою обороноспособность и «достиг самообеспеченности в производстве различных вооружений и военной техники».
Евразия Dailyвчера в 07:45

Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном

В публикации газеты Le Monde деталей разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона много неточностей, газета не обладает достоверной информацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ведомостивчера в 06:11
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live24вчера в 05:35
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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