КСИР: Иран достиг самообеспеченности в производстве боевых дронов

По словам генерала Салами, передача ВМС КСИР 188 ударных и разведывательных дронов является ещё одним свидетельством того, что Иран день ото дня укрепляет свою обороноспособность и «достиг самообеспеченности в производстве различных вооружений и военной техники».