Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля
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Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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