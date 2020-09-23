Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Дождь
Дождь

Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°21 сентября в 05:06
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русскомвчера в 10:24
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
Аргументы и Факты

Доллар поднялся выше 77 рублей

Аргументы и Фактывчера в 11:15
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
17

«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем раунде квалификации ЛЕ

Сегодня состоятся матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы Одним из главных противостояний дня станет встреча между футбольным клубом "Ростов" и израильским "Маккаби Хайфа" "Сельмаши" являются фаворитам данного противостояния.
Честный рейтинг букмекеров07:35

В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима

Власти в Москве приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
ТАСС08:01
20

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru05:17
8

Капитан «Тампы» Стэмкос назвал Кучерова лучшим хоккеистом в мире

Капитан «Тампы-Бэй Лайтингз» канадец Стивен Стэмкос после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Далласа» назвал своего одноклубника – российского форварда Никиту Кучерова – лучшим хоккеистом в мире.
BetOn03:36

Украинская полиция прокомментировала сообщение о загадочной гибели в Херсоне 8 американских офицеров

Telegram-канал VESTI, ссылаясь на источник в украинских СМИ, распространил сообщение о загадочной гибели в городе Херсон 8-ми американских офицеров, которые якобы тренировали местных военных.
Актуальные Новостивчера в 07:45
121