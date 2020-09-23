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Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара в ходе торгов достиг 77 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с апреля. К 17:25 мск доллар достиг отметки в 77,07 рубля.В источнике
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Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
Lenta.ru

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Lenta.ru24 сентября в 04:27
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русском23 сентября в 10:24

Художник Вася Ложкин открыл галерею картин в Петербурге

Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
АБНвчера в 13:29
24

«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Для максимальной реализации проекта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с компанией ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», предусматривающий инвестиции в размере 42,4 млрд рублей.
32CARS.ru00:20
24

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36
9

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъвчера в 09:16
75

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33