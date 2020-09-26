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Evo-rus.com
Evo-rus.com 

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
Дождь

Курс доллара на торгах превысил 77 рублей впервые с апреля

Дождь23 сентября в 10:42
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Новая газета

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Новая газетавчера в 10:20
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

При нападении на конвой губернатора в Нигерии погибли 15 человек

Не менее 15 членов сопровождения губернатора нигерийского штата Борно Бабаганы Умары Зулум погибли в результате засады боевиков-исламистов, связанных с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Известия22:05
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В Германии полиция разыскивает мигрантов из Украины на мясокомбинатах

По словам спикера федеральной полиции, полицейские допросят более 80 иностранцев, которые приехали в Германию из стран Восточной Европы, не входящих в Европейских союз, таких как Украина и Белоруссия.
Политика Сегодня23 сентября в 07:00
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