Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль
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Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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