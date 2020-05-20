Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля, в начале сессии доллар торговался по 70,98 рубля, следует из данных торгов. Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей – до 77,9 рубля.

Курс доллара на торгах упал ниже 71 рубля впервые с марта

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