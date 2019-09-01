В среду, 25 сентября, на открытии торгов Московской биржи доллар незначительно дорожает, евро дешевеет, а рубль стабилен к бивалютной корзине. По итогам первой минуты торгов бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 0,61 копейки к уровню закрытия вторника – до 66,92 рубля.

Курс доллара начал расти к рублю на открытии торгов

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