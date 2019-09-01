Финансы
ПрофильКурс доллара начал расти к рублю на открытии торгов
В среду, 25 сентября, на открытии торгов Московской биржи доллар незначительно дорожает, евро дешевеет, а рубль стабилен к бивалютной корзине. По итогам первой минуты торгов бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 0,61 копейки к уровню закрытия вторника – до 66,92 рубля.
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Следователи назвали основные версии жёсткой посадки Boeing в Барнауле
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
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В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
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«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
Спорт-Экспресс 06:16
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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Общество
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
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«Терминатор 2: Судный день» возвращается в кинотеатры в 3D
Кинокомпания «Вольга» сообщила, что культовый фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» возвращается в повторный прокат, который начнется 24 октября.
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Российская газета 04:15
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Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
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Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
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Общество
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
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Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в РФ
Лидером SUV-сегмента не только на первичном рынке, но среди подержанных автомобилей, по подсчетам специалистам Avito является российская «Нива».
32CARS.ru 01:19
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на источник в авиаотрасли, что два самолета опасно приблизились друг к другу в воздушном пространстве столицы.
РБК 09:39
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
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Происшествия
Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву
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Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД
Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Происшествия
Кровля жилого дома загорелась в Новосибирске
Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Вечерняя Москва 08:01
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
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Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
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Умерла девочка из Перми, которую пыталась спасти Жанна Фриске
Певица Жанна Фриске в 2015 году перечислила деньги на лечение Наташе из Перми. Девочке диагностировали рак мозга.
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Футбол
Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
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Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 04:18
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Квят рассказал о замене мотора и чувствах от домашнего Гран-при
Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал замену мотора и старт с последнего места на Гран-при России.
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
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