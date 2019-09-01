Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара начал расти к рублю на открытии торгов

В среду, 25 сентября, на открытии торгов Московской биржи доллар незначительно дорожает, евро дешевеет, а рубль стабилен к бивалютной корзине. По итогам первой минуты торгов бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 0,61 копейки к уровню закрытия вторника – до 66,92 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара вырос до 64,32 рубля

ТАСС03:04

Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Вести.Финансвчера в 03:21

Курс доллара вырос на пять копеек

News.ruвчера в 04:16

Доллар дорожает, евро показывает ограниченную динамику в начале торгов

Банки.рувчера в 03:35

Курс доллара начал расти к рублю в начале торгов среды

Интерфаксвчера в 03:24

Курс доллара начал расти к рублю на открытии торгов

Профильвчера в 05:06

Официальный курс доллара увеличился почти до 64 рублей

ГЛАС.RU24 сентября в 06:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия

Следователи назвали основные версии жёсткой посадки Boeing в Барнауле

Национальная служба новостей 08:02
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика

Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Футбол

«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
Спорт-Экспресс 06:16
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Общество

В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru 06:37
Кино

«Терминатор 2: Судный день» возвращается в кинотеатры в 3D

Кинокомпания «Вольга» сообщила, что культовый фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» возвращается в повторный прокат, который начнется 24 октября.
Культуромания 09:13
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Происшествия

Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле

Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:02
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину

Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Общество

В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Авто

Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в РФ

Лидером SUV-сегмента не только на первичном рынке, но среди подержанных автомобилей, по подсчетам специалистам Avito является российская «Нива».
32CARS.ru 01:19
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на источник в авиаотрасли, что два самолета опасно приблизились друг к другу в воздушном пространстве столицы.
РБК 09:39
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Происшествия

По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей

По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву

Красная весна 02:27
Экономика

Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Происшествия

Кровля жилого дома загорелась в Новосибирске

Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Вечерняя Москва 08:01
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Шоу-бизнес

Умерла девочка из Перми, которую пыталась спасти Жанна Фриске

Певица Жанна Фриске в 2015 году перечислила деньги на лечение Наташе из Перми. Девочке диагностировали рак мозга.
Народные новости 07:02
Футбол

Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Политика

В офисе Зеленского отреагировали на лишение лицензии «112 Украина»

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить цифровых лицензий на вещание телеканал «112 Украина».
RT на русском 09:15
Экономика

Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива

Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 04:18
Автоспорт

Квят рассказал о замене мотора и чувствах от домашнего Гран-при

Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал замену мотора и старт с последнего места на Гран-при России.
News102.ru 09:31
Футбол

Чалов, Круговой и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России

Нева Спорт 08:58
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное