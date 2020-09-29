Продажи имбиря и лимона в России в сентябре увеличились почти вдвое

С 1 по 27 сентября на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России резко увеличился спрос на на маски, перчатки, лимон и имбирь по сравнению с аналогичными числами августа, пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».