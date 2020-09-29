Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Эхо Москвы в Екатеринбурге
Эхо Москвы в Екатеринбурге

Курс доллара накануне достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс евро накануне обновил максимум января 2016 года, валюта торговалась на уровне почти 92 рублей.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ruвчера в 03:43
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 04:17
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новостивчера в 03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАССвчера в 03:48
Эхо Москвы

Эхономика: Рублю уже ничто не поможет

Эхо Москвывчера в 11:09
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфаксвчера в 03:47
Коммерсантъ

У кого самые лучшие валютные спреды

Коммерсантъ27 сентября в 07:02

МИД Армении опроверг заявление Азербайджана об артиллерийском обстреле

Ереван, 29 сентября 2020, 09:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении опровергло информацию Баку об обстреле Дашкесанского района Азербайджана, сообщили 29 сентября в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
МИД Армении опроверг заявление Азербайджана об артиллерийском обстреле
REGNUM02:51

93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Kursk.com03:45
1,1K

Продажи имбиря и лимона в России в сентябре увеличились почти вдвое

С 1 по 27 сентября на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России резко увеличился спрос на на маски, перчатки, лимон и имбирь по сравнению с аналогичными числами августа, пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Retailer.ru03:17