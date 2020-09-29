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Эхо Москвы в Екатеринбурге
Эхо Москвы в Екатеринбурге

Курс доллара накануне достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс евро накануне обновил максимум января 2016 года, валюта торговалась на уровне почти 92 рублей.В источнике
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Вести.Ru

Курс евро достиг 93 рубля, доллар приближается к 80

Вести.Ru03:46
Ведомости

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с апреля

Ведомостивчера в 04:37
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новостивчера в 03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАССвчера в 03:48
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 04:17
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск взмыл до 78,67 рубля

Банки.рувчера в 04:35
Коммерсантъ

У кого самые лучшие валютные спреды

Коммерсантъ27 сентября в 07:02

МИД Армении опроверг заявление Азербайджана об артиллерийском обстреле

Ереван, 29 сентября 2020, 09:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении опровергло информацию Баку об обстреле Дашкесанского района Азербайджана, сообщили 29 сентября в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
REGNUM02:51

Минск рассчитывает на прояснение сроков получения кредитов

Минск рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во вторник глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.
РИА Новости04:29

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Reuters: премьер Венгрии потребовал отставки замглавы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с требованием освободить от занимаемой должности заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес Будапешта, передает агентство Reuters.
Инфорос03:43

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Стэнли-2020

Звание лучшего снайпера плей-офф НХЛ — у одноклубника Кучерова Брейдена Пойнта, который забросил победную шайбу с передачи Никиты в решающем шестом матче финальной серии против «Далласа».
ИА Красная Весна23:45

Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления на Белоруссию после президентских выборов отношения двух стран не подвержены конъюнктуре, имеют прочный фундамент.
РИА Новости04:26
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Илон Маск пообещал вывести спутниковый интернет Starlink на биржу в течение нескольких лет

Глава SpaceX Илон Маск в своём Twitter-блоге рассказал о планах по выводу на биржу проекта Starlink: первичная эмиссия акций (процедура IPO) может быть осуществлена в течение нескольких ближайших лет.
3DNews02:31