Илон Маск пообещал вывести спутниковый интернет Starlink на биржу в течение нескольких лет

Глава SpaceX Илон Маск в своём Twitter-блоге рассказал о планах по выводу на биржу проекта Starlink: первичная эмиссия акций (процедура IPO) может быть осуществлена в течение нескольких ближайших лет.