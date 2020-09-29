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Эхо Москвы в Екатеринбурге
Эхо Москвы в Екатеринбурге

Курс доллара накануне достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс евро накануне обновил максимум января 2016 года, валюта торговалась на уровне почти 92 рублей.В источнике
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Вести.Ru

Курс евро достиг 93 рубля, доллар приближается к 80

Вести.Ru03:46
RT на русском

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

RT на русскомвчера в 07:27
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известиявчера в 03:58
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 04:17
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новостивчера в 03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАССвчера в 03:48
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъвчера в 03:51

Мужчина избил ногами ребенка в подъезде дома в Воронеже

Камера видео наблюдения засняла, как днем в воскресенье, 27 сентября, в ЖК «Современник» на улице 9 Января в Воронеже молодой мужчина (на вид 25-30 лет), ногами избивает на лестничной площадке у лифта мальчика среднего школьного возраста.
Kursk.com04:01
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Армения пригрозила применить в Карабахе оружие широкого радиуса поражения

Министерство обороны Армении может быть вынуждено применить в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
РИА Новости03:58
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия26 сентября в 20:40
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Армянский солдат встал на пути Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган после заявлений своих подчиненных о поддержке Азербайджана окончательно развеял сомнения в участии турецкой стороны в войне в Нагорном Карабахе, 28 сентября во время выступления заявив, что «Турция продолжит всеми возможностями поддерживать братский Азербайджан», и назвав призывы к прекращению огня незаконными и несправедливыми.
Rusarminfo.ruвчера в 14:56

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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