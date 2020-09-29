Армянский солдат встал на пути Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган после заявлений своих подчиненных о поддержке Азербайджана окончательно развеял сомнения в участии турецкой стороны в войне в Нагорном Карабахе, 28 сентября во время выступления заявив, что «Турция продолжит всеми возможностями поддерживать братский Азербайджан», и назвав призывы к прекращению огня незаконными и несправедливыми.