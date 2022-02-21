ТАССКурс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 79 рублей впервые с 27 январяДоллар во время обращения президента Владимира Путина подорожал более чем на 2,6 рубля и превысил 80 рублей впервые с конца января, следует из данных Московской биржи.ForbesВ последний раз курс доллара превышал уровень в 79 рублей 27 января.Российская газетаВалютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник.РИА НовостиРубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияАлтапрессИА ЯСИАИА Красная ВеснаRT на русскомLife.ruМИР 24ВЕСТИ: ПриморьеНациональная служба новостейНТВЭкономика сегодняDailyAnewsСиб.фмПодробнее о событииКурс доллара превысил ₽80 на фоне обращения Путина к нации по УкраинеРБК Инвестициивчера в 15:01Доллар подскочил до 80 рублей впервые с 26 января в ходе обращения Путина по УкраинеПРАЙМвчера в 14:28Доллар превысил 78 рублей на фоне обострения в ДонбассеBFM.ruвчера в 06:48Доллар поднялся выше 79 руб. впервые с 27 январяИнтерфаксвчера в 09:13Курс доллара превысил 79 рублейRT на русскомвчера в 08:59Курс доллара превысил 80 рублейТАССвчера в 14:27Курс доллара в банках превысил 80 рублейURA.Ru20 февраля в 11:48Показать ещёОценить181Поделиться