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Курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января

Доллар во время обращения президента Владимира Путина подорожал более чем на 2,6 рубля и превысил 80 рублей впервые с конца января, следует из данных
 Московской биржи.
Forbes
В последний раз курс доллара превышал уровень в 79 рублей 27 января.
Российская газета
Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник.
РИА Новости
Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.
РИА Новости

Подробнее о событии

Курс доллара превысил ₽80 на фоне обращения Путина к нации по Украине
РБК Инвестициивчера в 15:01
Доллар подскочил до 80 рублей впервые с 26 января в ходе обращения Путина по Украине
ПРАЙМвчера в 14:28
Доллар превысил 78 рублей на фоне обострения в Донбассе
BFM.ruвчера в 06:48
Доллар поднялся выше 79 руб. впервые с 27 января
Интерфаксвчера в 09:13
Курс доллара превысил 79 рублей
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Курс доллара превысил 80 рублей
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Курс доллара в банках превысил 80 рублей
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