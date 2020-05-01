Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: названа причина обвала рубля

Основной причиной обвала рубля в последний день в целом удачного для российской валюты месяца аналитики называют календарный фактор.
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Названы причины обвала рубля

Рамблер02:49

Вступил в силу новый пакт ОПЕК+: Эксперты ждут «интересную ситуацию» с курсом рубля в мае

Царьград01:38

Курс доллара: названа причина обвала рубля

Expert.ru01:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн

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Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
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Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала поклонникам о своем самочувствии.
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В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
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Здоровье

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

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РИА Новости 10:07
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В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Microsoft опубликовала предрелизную версию майского обновления Windows 10

Сегодня Microsoft выпустила почти финальную версию грядущего крупного обновления Windows 10 с номером сборки 19041.208.
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом

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Политика

В Канаде запретили продажу штурмового оружия

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NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»

Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
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Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.
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Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны

Япония начнет бесплатные поставки препарата «Авиган», также известного под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир», в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.
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Пребывание женщины в условиях загрязнения воздуха тонкодисперсной пылью в первом триместре беременности привело к задержке физического роста ребенка вплоть до четырехлетнего возраста.
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В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
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Депутат Лебедев назвал российского футболиста Давыдова «чудаком»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с российским футболистом Денисом Давыдовым.
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В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

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Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

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Алексей Коренев
Советский кинорежиссёр
Советский режиссёр-комедиограф. Заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР. Член КПСС с 1958 года. Отец актрисы Елены Кореневой.
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