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Курс доллара обновил максимум 2022 года, достигнув 77,45 рубля

Курс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
Дороже евро в 2022 году стоил только 14 января, когда стоимость валюты выросла до 88,14 рубля.
Forbes
Курс евро растет на 1,19 рубля, до 87,9 рубля.
АБН
Стоимость нефти марки Brent снижается в рамках коррекции, сейчас — на 0,4 процента, до 88 долларов за баррель.
РИА Новости

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