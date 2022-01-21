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Курс доллара обновил максимум 2022 года, достигнув 77,45 рубля

Курс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
Дороже евро в 2022 году стоил только 14 января, когда стоимость валюты выросла до 88,14 рубля.
Forbes
Американская валюта выросла на 62 копейки, а евро на 96 копеек, до 87,67 руб., пишет портал РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу холдинга.
Banki Loans
Курс евро растет на 1,19 рубля, до 87,9 рубля.
АБН

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