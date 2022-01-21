РИА НовостиКурс доллара обновил максимум 2022 года, достигнув 77,45 рубляКурс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи.РИА НовостиДороже евро в 2022 году стоил только 14 января, когда стоимость валюты выросла до 88,14 рубля.ForbesАмериканская валюта выросла на 62 копейки, а евро на 96 копеек, до 87,67 руб., пишет портал РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу холдинга.Banki LoansКурс евро растет на 1,19 рубля, до 87,9 рубля.АБНЧитать далееСвернутьРамблерРамблерАБНRZN.infoМИР 24Вечерняя МоскваОбщественная служба новостейЯмал-МедиаНТВНовые ИзвестияРБК ИнвестицииПодробнее о событииГеополитика заставила рубль уйти из коридора на 9-месячный минимумПРАЙМ16:33Курс доллара вырос до максимума 2022 годаАБНвчера в 11:54Курс доллара обновил максимум за девять месяцевForbesвчера в 11:59Курс доллара обновил максимум 2022 года, достигнув 77,45 рубляРИА Новостивчера в 12:10Курс доллара обновил максимум с апреля 2021 годаВедомостивчера в 11:42Курс доллара обновил максимум 2022 годаМосква 24вчера в 11:30Курс доллара обновил максимум 2022 годаНТВвчера в 11:16Показать ещёОценить22Поделиться