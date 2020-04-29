Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Комментарии
Общество
Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны
Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Экономика
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru 28 апреля в 07:37
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Известия вчера в 10:18
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС вчера в 11:40
Здоровье
Медики Красноярского края получат до 300 тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе минздрава, в апреле зарплата с учетом дополнительных выплат, например, врачей составит 167 - 297 тыс. рублей (в том числе включая от 84 до 213 тыс. рублей стимулирующих выплат), среднего медперсонала от 90 - до 166 тыс. рублей, младшего от 60,5 - до 111 тыс. рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 07:47
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама вчера в 02:32
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК 28 апреля в 12:36
Общество
Советника вице-губернатора Свердловской области задержали за взятки
Советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова задержали по делу о взятке.
News.ru 00:47
Общество
Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы
В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Общество
В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая
Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
Авто
Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed в Россию
Компания Kia поведала о том, что собирается расширить линейку кроссоверов в нашей стране летом 2020 года.
SpeedMe вчера в 13:27
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Lenta.ru вчера в 11:37
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
Госдуме предложили штрафовать водителей за езду без пропуска
Авторы законопроекта предлагают штрафовать водителей, не имеющих цифрового пропуска, в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Росбалт 28 апреля в 17:40
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store запрашивают 2FA
Возросший интерес со стороны злоумышленников спровоцирован тем, что многие пользователи остаются дома и играют в различные игры.
МИТ вчера в 08:55
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 28 апреля в 22:30
Общество
В Кузбассе зафиксировали еще два случая коронавируса
По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:47
Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным
Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным.
Lenta.ru вчера в 18:42
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30