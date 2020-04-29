Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля.
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Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК03:03

Курс доллара на торгах Московской биржи снизился более, чем на 1,5% и достиг 72,99. руб

Эхо Москвывчера в 18:09

Рубль перед майскими праздниками заметно укрепился на бирже

Фонтанка.Рувчера в 10:41

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

ТАССвчера в 16:30

Курс евро опустился ниже 80 рублей

Комсомольская правдавчера в 10:30

Курс доллара опустился ниже 74 руб., евро — ниже 80 руб

Rambler News Serviceвчера в 03:32

Курс евро упал ниже 80 рублей

Компаниявчера в 03:15
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Политика

В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции

Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
21
Общество

Песков заявил, что пока рано выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
27
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,3K
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
202
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
332
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
26
Общество

В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку

В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru вчера в 09:46
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
959
Общество

Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны

Россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут свободно выехать из страны.
Москва 24 вчера в 17:33
2,2K
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
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Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
98
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила проезда на дачу

Отмечается, что на дачу или садовый участок можно поехать на личном автомобиле или такси, при себе необходимо иметь документ о праве собственности и при необходимости предъявить.
REGNUM 05:49
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
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Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Газета.Ru 04:32
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
1,3K
Политика

Песков высказался о привлечении США к переговорам по Донбассу

Москва, 30 апреля 2020, 13:15 — REGNUM На сегодняшний день привлечение Соединённых Штатов к переговорам по украинскому урегулированию в «нормандском формате» не обсуждается.
REGNUM 06:15
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
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Общество

Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным

Актуальные Новости 05:00
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