Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей
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Курс доллара на торгах Московской биржи снизился более, чем на 1,5% и достиг 72,99. руб
Эхо Москвывчера в 18:09
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Комментарии
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции
Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru вчера в 09:46
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны
Россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут свободно выехать из страны.
Москва 24 вчера в 17:33
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила проезда на дачу
Отмечается, что на дачу или садовый участок можно поехать на личном автомобиле или такси, при себе необходимо иметь документ о праве собственности и при необходимости предъявить.
REGNUM 05:49
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Политика
Песков высказался о привлечении США к переговорам по Донбассу
Москва, 30 апреля 2020, 13:15 — REGNUM На сегодняшний день привлечение Соединённых Штатов к переговорам по украинскому урегулированию в «нормандском формате» не обсуждается.
REGNUM 06:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
Актуальные Новости 05:00