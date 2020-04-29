Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Эксперт рассказал, когда курс рубля укрепится на валютном рынке

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Рубль растет к доллару на торгах Мосбиржи

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Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

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Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссиявчера в 03:49
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Комментарии

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Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
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Выход из вегетативного состояния был предсказан реакцией на запахи

Международная группа специалистов исследовала реакцию на запахи пациентов с нарушением сознания и определили, что реакция на запахи способна предсказывать выход из вегетативного состояния.
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Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

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В Роспотребнадзоре сравнили опасность «испанки» и коронавируса

Испанский грипп ("испанка") и коронавирус отличаются друг от друга по длительности инкубационного периода и по течению самого заболевания, рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
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Путин поблагодарил всех, кто помогает людям в условиях коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям гражданам в условиях коронавируса.
РИА Новости 07:29
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Шоу-бизнес

Певица Лолита развелась с пятым мужем

РИА Новости 07:56
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В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом

В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Общество

ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
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Футбол

«ПСЖ» признают чемпионом Франции

Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:15
Общество

В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом

Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
РИА Новости 07:06
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Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения

Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
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В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
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В Татарстане готовят план постепенного выхода из режима самоизоляции

Документ будет готов к 5 мая В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции.
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Наука

Терагерцовый лазер помог снять спектр тримера воды в области низких частот

Ученые смогли зарегистрировать спектр поглощения кластеров из трех молекул воды в инфракрасном диапазоне частот от 70 до 620 обратных сантиметров.
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Вернер откажет «Баварии» из-за Клоппа

Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер откажет мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

Франция и Германия разработают общий танк

Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System.
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Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.
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Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
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Политика

Рада приняла новую антироссийскую резолюцию

Рада просит никогда не признавать воссоединение Крыма с остальной Россией, осудить "агрессию" против Донбасса, а также усилить антироссийские санкции и политико-дипломатическое давление на Россию.
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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