Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Комментарии
Авто
УАЗ начал продавать автомобили онлайн
Долг.рф 07:37
Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
Наука
Выход из вегетативного состояния был предсказан реакцией на запахи
Международная группа специалистов исследовала реакцию на запахи пациентов с нарушением сознания и определили, что реакция на запахи способна предсказывать выход из вегетативного состояния.
Anonsens 06:52
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru 07:55
Здоровье
В Роспотребнадзоре сравнили опасность «испанки» и коронавируса
Испанский грипп ("испанка") и коронавирус отличаются друг от друга по длительности инкубационного периода и по течению самого заболевания, рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 07:11
Политика
Путин поблагодарил всех, кто помогает людям в условиях коронавируса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям гражданам в условиях коронавируса.
РИА Новости 07:29
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Шоу-бизнес
Певица Лолита развелась с пятым мужем
РИА Новости 07:56
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Общество
ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
Футбол
«ПСЖ» признают чемпионом Франции
Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:15
Общество
В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом
Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
РИА Новости 07:06
Шоу-бизнес
Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения
Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 05:45
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Политика
В Татарстане готовят план постепенного выхода из режима самоизоляции
Документ будет готов к 5 мая В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции.
Челнинские известия 06:31
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Наука
Терагерцовый лазер помог снять спектр тримера воды в области низких частот
Ученые смогли зарегистрировать спектр поглощения кластеров из трех молекул воды в инфракрасном диапазоне частот от 70 до 620 обратных сантиметров.
N+1 02:35
Футбол
Вернер откажет «Баварии» из-за Клоппа
Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер откажет мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru 01:19
Армия и оружие
Франция и Германия разработают общий танк
Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System.
Российская газета 02:59
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Политика
Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.
РЕН ТВ 07:42
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Политика
Рада приняла новую антироссийскую резолюцию
Рада просит никогда не признавать воссоединение Крыма с остальной Россией, осудить "агрессию" против Донбасса, а также усилить антироссийские санкции и политико-дипломатическое давление на Россию.
Накануне.Ru 07:53
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51