Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,64-72,94 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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