Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,64-72,94 руб.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
Комментарии
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Оператор «Северного потока-2» оценил решение немецкого регулятора
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG прокомментировал сообщения СМИ о решении Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта.
Московский Комсомолец 01 мая в 13:10
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
БиГ не дала российским военным медикам продезинфицировать больницу
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич распорядился не пропускать в боснийский город Мостар группу российских военных медиков.
Вести.Ru вчера в 07:01
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38