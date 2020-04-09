Финансы

REGNUMREGNUMКурс доллара опускался ниже 73 рублей

С открытия курс доллара снижался до 73,00 руб. На американской сессии продавцы прогулялись до отметки 72,60 руб. на фоне резкого повышения цен на нефть до $36,36. Торги по рублевым парам 9 апреля завершились снижением.
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Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽81

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Курс рубля вырос до максимума за месяц

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Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года

АБН08 апреля в 19:28
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Комментарии

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Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк заявил, что досрочное завершение учебного года во всех школах России не рассматривается Минпросвещения.
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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
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Нью-Йорк будет хоронить жертв к-вируса на острове мёртвых

До вспышки COVID-19 умерших нью-йоркцев, тела которых никто не забрал из морга, хоронили на так называемом острове мёртвых в Бронксе — Харт Айленде.
Rusvesna.su 05:15
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В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском

В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
ТАСС 03:51
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Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане

Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане.
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Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
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Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
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Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.
Газета.Ru 06:18
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Google запретила сотрудникам использовать Zoom

Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
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В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
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Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
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Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
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Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество

Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе

Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 06:09
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Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве

Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
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Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя

Экипажи фрегатов Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые вернулись в Севастополь из Средиземного моря, останутся на борту до завершения карантина по коронавирусу.
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Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию

Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.
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Общество

В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса

В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
RuNews24.ru 05:46
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Вести.Ru 06:15
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McLaren может перейти на синтетическое топливо

Компания McLaren построит тестовый спорткар для оценки синтетического топлива в качестве альтернативы бензину и электромоторам, сообщает Autocar со ссылкой на операционного директора британского автопроизводителя Йенса Лудманна.
Коммерсантъ вчера в 10:16
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В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Общество

Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани

Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
КТВ-Луч 03:52
Происшествия

20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани

Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
Кавказский узел вчера в 06:50
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Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения

Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
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Россия поставит в Африку штурмовые лодки БК-10

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Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
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Происшествия

Умер известный путешественник из Петербурга

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Общество

4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя

В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Сусанин 05:49
Общество

За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.
Интерфакс 03:37
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