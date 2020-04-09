Финансы
REGNUMКурс доллара опускался ниже 73 рублей
С открытия курс доллара снижался до 73,00 руб. На американской сессии продавцы прогулялись до отметки 72,60 руб. на фоне резкого повышения цен на нефть до $36,36. Торги по рублевым парам 9 апреля завершились снижением.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Комментарии
Общество
Минпросвещения не рассматривает досрочное завершение учебного года
Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк заявил, что досрочное завершение учебного года во всех школах России не рассматривается Минпросвещения.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Общество
Нью-Йорк будет хоронить жертв к-вируса на острове мёртвых
До вспышки COVID-19 умерших нью-йоркцев, тела которых никто не забрал из морга, хоронили на так называемом острове мёртвых в Бронксе — Харт Айленде.
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Общество
Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане
Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование городов в Татарстане.
Здоровье
Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Гаджеты
Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве
Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
Армия и оружие
Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя
Экипажи фрегатов Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые вернулись в Севастополь из Средиземного моря, останутся на борту до завершения карантина по коронавирусу.
Политика
Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию
Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.
Общество
В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса
В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Авто
McLaren может перейти на синтетическое топливо
Компания McLaren построит тестовый спорткар для оценки синтетического топлива в качестве альтернативы бензину и электромоторам, сообщает Autocar со ссылкой на операционного директора британского автопроизводителя Йенса Лудманна.
Происшествия
В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Общество
Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
Происшествия
20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани
Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
Здоровье
Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения
Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Происшествия
Умер известный путешественник из Петербурга
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Общество
За сутки количество случаев коронавируса в России выросло на 1786
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1786 в 57 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.