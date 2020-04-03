В первой половине курс доллара опускался ниже уровня 77 руб./$. Эксперты не исключают, что в ближайшие дни укрепление рубля продолжится. В пятницу в начале торгов на Московской бирже курс доллара опускался до 76,55 руб./$, на 70 коп. ниже закрытия четверга.

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Общество Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Здоровье Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Общество Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

Общество Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Общество Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Футбол Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.

Политика Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.