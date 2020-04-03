Финансы
КоммерсантъКурс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей
В первой половине курс доллара опускался ниже уровня 77 руб./$. Эксперты не исключают, что в ближайшие дни укрепление рубля продолжится. В пятницу в начале торгов на Московской бирже курс доллара опускался до 76,55 руб./$, на 70 коп. ниже закрытия четверга.
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Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
Происшествия
Сенатор Клишас осудил задержание москвича, гулявшего с собакой
Ранее СМИ сообщили о задержании у Патриарших прудов мужчины, выгуливавшего свою собаку.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Здоровье
«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
Россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина после прибытия из-за рубежа.
Здоровье
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Происшествия
От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Для жителей Ростовской области ввели меры соцподдержки
Напомним, что вчера в «Единой России» предлагали отменить жителям пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Общество
Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса
Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Общество
Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам
Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Футбол
Максимилиан Филипп заявил, что пришел в «Динамо» за трофеями
Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп сказал, что ставит перед собой цель завоевать трофей с командой.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Футбол
Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным
Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.
Политика
Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Общество
Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.