Финансы
Rambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель
Новая газета02 апреля в 11:11
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Комментарии
Наука
Ученые занимаются разработкой лазера для биомедицинской диагностики нового поколения
Специалисты из России занялись созданием инструмента микроскопического уровня. Им станет прибор нового поколения – волоконный лазер.
Происшествия
В Орехово-Зуево завершили спасательные работы на месте взрыва газа
Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.
Политика
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 300 тысяч, погибли -- 8 тысяч человек, следует из данных института Джонса Хопкинса.
Происшествия
В Тихвине изолировали 120 рабочих в общежитии
В общежитии Тихвина изолировали 120 рабочих, сообщают в 47news.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
Общество
Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой
Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
В Минпросвещения допускают возможность летней учебы для школьников
Напомним, 27 марта стало известно, что сроки начала сдачи ЕГЭ переносятся в этом году с 25 мая на 8 июня.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое мнение о том, почему форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба не смог уехать из РПЛ.
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
В Подмосковье обновили карту с числом заболевших коронавирусной инфекцией в каждом городском округе, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 211 случаев заражения, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Космос
Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце
Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Футбол
Клубы АПЛ могут потерять более 1 млрд фунтов из-за коронавируса
Специально для игроков была подготовлена презентация, в которой показано, что лишь на одних трансляциях клубы потеряют около 760 миллионов фунтов, если сезон в АПЛ не будет доигран.
Здоровье
Минздрав Башкирии поблагодарил людей за приобретенные товары
Минздрав Башкирии выразил благодарность жителям региона за оказанную помощь.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Культура
The Telegraph (Великобритания): после пандемии вы должны посетить этот сказочный город в первую очередь, и вот почему (The Telegraph UK)
Моя первая поездка в Санкт-Петербург состоялась в 1983 году, когда я был школьником, город назывался Ленинград, а холодная война казалась вечной.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.