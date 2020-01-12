Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Политика
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Общество
Все школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием
Все школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
Космос
Астрофизики зафиксировали гамма-излучение от слияния нейтронных звезд
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Культура
Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров
"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
Политика
Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора
Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
Спорт
ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Политика
Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Авто
Geely Atlas стал самой популярной китайской моделью в России
Флагманский кроссовер Geely Atlas в 2019 году заслужил звания бестселлера марки в России, а также стал самой популярной и продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, доступных россиянам.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Общество
Сайт ТАСС упал на фоне новостей об отставке правительства
Сайт информационного агентства ТАСС оказался недоступен сразу после появления новостей об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Здоровье
Четырехмесячная Аня Новожилова из Екатеринбурга нуждается в помощи
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.