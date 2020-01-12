Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 61,39 рубля

ТАСС02:11

Прогнозы

Российская газета12 января в 10:53

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Интерфаксвчера в 02:27

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалтвчера в 02:51

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:09

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.ру02:30

Будет ли продолжаться падение доллара: прогноз экспертов

Интересная Россия12 января в 05:11
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Медведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

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Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Политика

Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.
НИА-Красноярск 04:12
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
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Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ

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Происшествия

Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

РБК 08:27
Общество

Все школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Все школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
Krym.News 07:14
Космос

Астрофизики зафиксировали гамма-излучение от слияния нейтронных звезд

Красная весна 08:09
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи

Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
Культура

Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров

"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
РИА Новости 03:37
Политика

Путин призвал создать в России систему раздельного сбора мусора

Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга и ввести систему раздельного сбора мусора.
iReactor 04:51
Спорт

ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
РИА Новости 04:31
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
Политика

Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.
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Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

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Алтапресс 01:26
Авто

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Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Общество

Сайт ТАСС упал на фоне новостей об отставке правительства

Сайт информационного агентства ТАСС оказался недоступен сразу после появления новостей об отставке правительства Дмитрия Медведева.
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Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Четырехмесячная Аня Новожилова из Екатеринбурга нуждается в помощи

Время Пресс вчера в 00:44
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

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Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
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Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
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Омский педагог совратил восемь школьниц

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