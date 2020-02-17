Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,46 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля. Курс евро снизился на 12,25 копеек, до отметки в 68,7675 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 63,46 рубля

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