Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,46 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля. Курс евро снизился на 12,25 копеек, до отметки в 68,7675 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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