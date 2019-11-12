Финансы
ТАССКурс доллара опустился до 63,79 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля. Курс евро снизился на 6,25 копейки и достиг отметки 70,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:18, Вашингтон
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 06:57
Происшествия
Пропавшую в Ставрополе школьницу нашли живой
Полицейские и волонтеры нашли живой пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу.
ТАСС 15:26
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Коммерсантъ вчера в 17:43
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Здоровье
В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ
С 4 по 10 ноября в Тамбовской области на 1,3 % выросло число заболевших ОРВИ. Зафиксировано 3927 случаев инфекции.
КП - Тамбов 02:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
iReactor вчера в 22:14
Общество
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
RT на русском 06:27
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Здоровье
Врач назвал способы предотвратить развитие рака прямой кишки
Рак прямой кишки (колоректальный) имеет очень широкое распространение. Он стоит на втором месте по количеству смертей во всем мире.
ToDay News Ufa 11:28
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Авто
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Реальное время 10:17
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обыграл ЦСКА
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Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак
Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.
WomanHit.ru 07:44
Армия и оружие
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
ТК Звезда вчера в 21:00
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили новую глобальную версию EMUI 10
Пару дней назад компания Huawei начала распространять стабильную версию своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для флагманских камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, однако речь пока что идет о китайских смартфонах.
iXBT.com 02:06
Футбол
Давид Вилья стал владельцем клуба в США
Sport24.ru 11:31