Финансы
ТАССКурс доллара опустился до 63,79 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля. Курс евро снизился на 6,25 копейки и достиг отметки 70,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа
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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
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Икота играет важную роль в развитии детского мозга
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Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет.
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Авто
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У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
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Шоу-бизнес
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Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
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Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым попросил принести ему в СИЗО очки.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
Согласно информации источника, ссылаясь на слова практикующего хирурга-онколога, у Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома и сейчас актрисе проводят курс генной терапии.
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Гаджеты
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Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
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Происшествия
В Екатеринбурге в СК вызвали бизнесмена, угощавшего протестующих в сквере чебуреками
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Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
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Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
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