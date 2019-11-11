Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился до 63,79 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля. Курс евро снизился на 6,25 копейки и достиг отметки 70,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Курс доллара: после пробоя важного уровня рубль покатится вниз

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Курс доллара опустился до 63,79 рубля

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Курс валют сегодня: доллар и евро растут

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Доллар подешевел на 6 копеек

Финмаркет03:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
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Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа

Уточняется, что израильские военные наносят удары по целям палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.
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Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области

В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
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Малышева подаст в суд на ряд СМИ

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Что скажет Трамп? Речь президента США определит характер торговой сессии

Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США незначительно выросли перед открытием торговой сессии, указав на большую вероятность того, что и сами индексы откроют сессию незначительным повышением.
РБК 08:56
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Кремль считает нарушением прав граждан доступ в интернет по паспорту

Кремль считает цензурой и нарушением безусловных прав граждан введение допуска в интернет по паспорту.
Коммерсантъ 05:21
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Наука

Икота играет важную роль в развитии детского мозга

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Происшествия

Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием

Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет.
РБК 09:27
Политика

Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера

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Общество

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В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России

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РБК 08:45
Авто

Hyundai готовит новый компактный седан Aura

Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
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Происшествия

У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту

Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

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Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Происшествия

Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу

В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк попросил принести ему очки

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым попросил принести ему в СИЗО очки.
Известия 08:29
Политика

Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
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Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк

Согласно информации источника, ссылаясь на слова практикующего хирурга-онколога, у Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома и сейчас актрисе проводят курс генной терапии.
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Происшествия

В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
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РБК 07:39
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В Екатеринбурге в СК вызвали бизнесмена, угощавшего протестующих в сквере чебуреками

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Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
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Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

Видео с вырезанной сценой смогут посмотреть подписчики сервиса Disney+. Он начинает свою работу 12 ноября.
Телеканал 360° 05:22
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