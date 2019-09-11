Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился до 65 рублей
Отмечается, что такое снижение произошло впервые с 13 августа. По имеющимся сведениям, курс доллара к рублю на Мосбирже опустился на 0,58% . Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
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Певец Карел Готт признался, что у него острая лейкемия
Чешский певец Карел Готт заявил, что ему поставлен диагноз "острая лейкемия", в связи с чем он начинает лечение.
Московский Комсомолец 05:18
Финансы
Планы ПФР: насколько поднимут пенсии в следующем году
Прогнозное увеличение пособий в 2021 году — 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. Пенсионный бал в 2020 году начнет «стоить» 93 рубля (сейчас 87,2 рубля), в 2021 году — 98,8 рубля, а в 2022 — 104,6 рубля.
Версия-Саратов 05:04
Политика
Путин: Слюнтяй не может быть во главе России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами из Дагестана заявил, что слюнтяй не может возглавить страну при таких людях, как в России.
Взгляд.ру 08:44
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Вести.Ru 07:56
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств
"ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, общение в котором основано на видеозвонках и видеоисториях.
ТАСС 06:55
Теннис
36-летняя Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году
Экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.
Чемпионат 08:27
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Энергетика
Новак рассказал о сложностях у производителей сланцевой нефти в США
В Соединенных Штатах у производителей сланцевой нефти наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов, заявил 12 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.
REGNUM 08:06
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости 08:07
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Общество
Рамзан Кадыров рассказал про причины разводов и неполные семьи
Главу Чечни возмутило, что с начала года в России был распалось 621 семей из каждой тысячи.
Кавказ Пост 02:31
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Ривердейл»
Культуромания 07:15
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
RT на русском вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Культура
Умерла искусствовед Стелла Базазьянц
News.ru 05:42
Экономика
Россиянам могут разрешить досрочно забирать пенсионные накопления
Моисеев уточнил, что если человек решит забрать пенсионные накопления, ему придется вернуть налоговый вычет, предусмотренный для этих взносов в размере 6% от зарплаты.
Ruposters.ru 06:34