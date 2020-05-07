Курс доллара на старте торгов Московской биржи потерял 59 копеек и составляет 74,26 рубля, следует из данных торговой площадки. Таким образом рубль сумел отыграть вчерашнее падение и укрепиться по отношению к американской валюте.

Курс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов Мосбиржи

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