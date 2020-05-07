Финансы

Народные новостиНародные новостиКурс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара на старте торгов Московской биржи потерял 59 копеек и составляет 74,26 рубля, следует из данных торговой площадки. Таким образом рубль сумел отыграть вчерашнее падение и укрепиться по отношению к американской валюте.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 74,12 рубля

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Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

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Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:10
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Комментарии

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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
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Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

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Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой

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Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали на сайт «Миротворец»

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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Общество

В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
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Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

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Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

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В России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
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Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

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Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
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LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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В «Пиратах Карибского моря» героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа

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Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
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В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
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Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»

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Жителям Карелии разрешат прогулки в городе

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В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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