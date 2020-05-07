Финансы
Народные новостиКурс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов Мосбиржи
Курс доллара на старте торгов Московской биржи потерял 59 копеек и составляет 74,26 рубля, следует из данных торговой площадки. Таким образом рубль сумел отыграть вчерашнее падение и укрепиться по отношению к американской валюте.
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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:10
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Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Футбол
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Политика
Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма
Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском 09:19
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Экономика
В России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
REGNUM 05:31
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
Культура
Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»
Кэмпбелл рассказала, как непросто ей было согласиться вернуться во франшизу после смерти режиссера первых четырех фильмов Уэса Крейвена.
Киноафиша России 05:45
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Экономика
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату.
Ведомости 08:51
Общество
Жителям Карелии разрешат прогулки в городе
С 12 мая 2020 года жителям Карелии могут разрешить прогулки во всех населенных пунктах, в том числе и в Петрозаводске.
Карелинформ 09:17
Хоккей
КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина
Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:45
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52