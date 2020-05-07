На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,8%, до 74,27 рублей, а курс евро опустился на 0,7%, до 81 рублей, передаёт ТАСС. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:00 мск. На 10:15 мск курс доллара находился на отметке 74 рубля, а курс евро — на 80,59 рублей.

Курс доллара на Мосбирже опустился до 74,27 рублей

Политика Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации» Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.

Экономика Назван самый обедневший человек мира Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. 66

Происшествия Один человек погиб в результате землетрясения в Иране Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.

Политика Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего подчиненного - госсекретаря Майка Помпео, который предположил, что коронавирус мог "убежать" из лаборатории в китайском Ухане. 9

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 615

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Экономика Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций. 1

Здоровье ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством. 3

Футбол Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака» «Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».

Происшествия Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг. 295

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 19

Единоборства Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге. 16

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 88

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Экономика Uber отчиталась об убытках за первый квартал 2020 года Сан-Франциско, США, 7 мая 2020, 23:46 — REGNUM Компания Uber потеряла $3,9 млрд за первый квартал 2020 года из-за глобальной эпидемии коронавируса, 7 мая сообщает агентство Reuters.

Общество С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.

Экономика Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены. 1,1K