Финансы
Мой БрянскКурс доллара на Мосбирже опустился до 74,27 рублей
На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,8%, до 74,27 рублей, а курс евро опустился на 0,7%, до 81 рублей, передаёт ТАСС. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:00 мск. На 10:15 мск курс доллара находился на отметке 74 рубля, а курс евро — на 80,59 рублей.
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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
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