Финансы
Народные новостиКурс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов Мосбиржи
Евро, в свою очередь, опустился на 61 копейку, до 80,99 рубля. Повышение позиций рубля связано с ростом цен на нефть. Так, стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent увеличилась на 5,3%, достигнув отметки 27,84 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
Комсомольская правда06 мая в 03:10
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Комментарии
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до конца мая
В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 12:35
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Общество
В Крыму выявили девять новых носителей коронавируса
Симферополь, 8 мая 2020, 10:44 — REGNUM За сутки у девяти крымчан были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:44
Экономика
Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров
Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
Общество
За сутки коронавирусом заразились 74 человека в Саратовской области
Всего на 8 мая в Саратовской области COVID-19 подтвержден у 950 человек, из них 196 человек выздоровели, в том числе 39 за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:28
Здоровье
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Общество
В Ростовской области от коронавируса умерли ещё четыре человека
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло 1594, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:29
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Экономика
ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара.
Ведомости вчера в 14:08
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган переехали с детьми на дачу
Оксана Самойлова и Джиган переехали вместе с детьми на дачу Напомним, о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся, стало известно в апреле.
Вокруг ТВ 00:38
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Политика
Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку
Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна 00:06
Происшествия
В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек
По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее.
REGNUM вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет
Недавно блогер Давид Манукян, который является возлюбленным поющей ведущей Ольги Бузовой, на спор покрасил волосы в рыжий цвет.
Дни24 вчера в 04:26
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru вчера в 14:30
Общество
Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом
Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер.
ТАСС 03:24
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Авто
Составили список автомобилей с большим транспортным налогом
Издание Autonews.ru составило список моделей премиального сегмента на вторичном рынке, которые облагаются огромным транспортным налогом.
Тарантас Ньюс 02:02
Экономика
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБ.
РБК 04:02
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12