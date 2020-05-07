Евро, в свою очередь, опустился на 61 копейку, до 80,99 рубля. Повышение позиций рубля связано с ростом цен на нефть. Так, стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent увеличилась на 5,3%, достигнув отметки 27,84 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Курс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов Мосбиржи

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 82

Экономика Банки России не начали открывать счета удаленно Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. 46

Общество В Крыму выявили девять новых носителей коронавируса Симферополь, 8 мая 2020, 10:44 — REGNUM За сутки у девяти крымчан были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию. 1

Экономика Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.

Общество За сутки коронавирусом заразились 74 человека в Саратовской области Всего на 8 мая в Саратовской области COVID-19 подтвержден у 950 человек, из них 196 человек выздоровели, в том числе 39 за минувшие сутки, 4 человека скончались. 500

Общество В Ростовской области от коронавируса умерли ещё четыре человека В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло 1594, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 5

Политика Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине. 118

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,4K

Шоу-бизнес Оксана Самойлова и Джиган переехали с детьми на дачу Оксана Самойлова и Джиган переехали вместе с детьми на дачу Напомним, о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся, стало известно в апреле. 7

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 2

Общество «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2» Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским". 1,1K

Политика Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».

Происшествия В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее. 477

Общество Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер. 9

Финансы Курс рубля растет к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 1

Экономика ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБ.