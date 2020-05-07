Финансы

Народные новостиНародные новостиКурс доллара опустился до 74 рублей на открытии торгов Мосбиржи

Евро, в свою очередь, опустился на 61 копейку, до 80,99 рубля. Повышение позиций рубля связано с ростом цен на нефть. Так, стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent увеличилась на 5,3%, достигнув отметки 27,84 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ruвчера в 03:23

Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля

Комсомольская правда06 мая в 03:10

Курс доллара опустился до 74,43 рубля

Профильвчера в 03:38

Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль. Курс доллара достиг отметки 75 рублей

ТАСС06 мая в 08:58

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

Эхо Москвы06 мая в 08:53

Рубль в начале дня умеренно повышается к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 03:16

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском06 мая в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:10, Ашберн

Комментарии

Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
247
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
82
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до конца мая

В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 12:35
1
Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
46
Общество

В Крыму выявили девять новых носителей коронавируса

Симферополь, 8 мая 2020, 10:44 — REGNUM За сутки у девяти крымчан были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:44
1
Экономика

Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров

Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
Общество

За сутки коронавирусом заразились 74 человека в Саратовской области

Всего на 8 мая в Саратовской области COVID-19 подтвержден у 950 человек, из них 196 человек выздоровели, в том числе 39 за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:28
500
Здоровье

Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России

Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
615
Общество

В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса

Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
4
Общество

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё четыре человека

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло 1594, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:29
5
Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
118
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
1,4K
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,3K
Экономика

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара.
Ведомости вчера в 14:08
268
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган переехали с детьми на дачу

Оксана Самойлова и Джиган переехали вместе с детьми на дачу Напомним, о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся, стало известно в апреле.
Вокруг ТВ 00:38
7
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
1,1K
Политика

Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку

Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна 00:06
Происшествия

В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек

По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее.
REGNUM вчера в 03:18
477
Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой Манукян покрасил на спор волосы в рыжий цвет

Недавно блогер Давид Манукян, который является возлюбленным поющей ведущей Ольги Бузовой, на спор покрасил волосы в рыжий цвет.
Дни24 вчера в 04:26
2
Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru вчера в 14:30
678
Общество

Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер.
ТАСС 03:24
9
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
1
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,6K
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
1,7K
Авто

Составили список автомобилей с большим транспортным налогом

Издание Autonews.ru составило список моделей премиального сегмента на вторичном рынке, которые облагаются огромным транспортным налогом.
Тарантас Ньюс 02:02
9
Экономика

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБ.
РБК 04:02
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
17
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное