Финансы

СаминвесторСаминвесторКурс доллара опустился до 77 рублей

Минимальная цена за доллар опустилась ниже отметки в 77 рублей - 76,97 рубля за $1. Курс евро на Московской бирже тоже снижается. К 12:12 мск он составлял 83,59 рубля за 1 евро, что на 89 копеек ниже закрытия вчерашних торгов.
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Курс доллара опустился до 77 рублей

RT на русском09:02

Доллар подешевел до 78 рублей

Профиль03:50

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Rambler News Service05:53

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

ТАСС05:47

Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже

РЕН ТВ04:00

Курс доллара демонстрирует снижение

Экономика сегодня05:23

Доллар опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец03:25
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Политика

Путин навестил больных коронавирусом в Коммунарке в костюме защиты

SM News вчера в 10:01
Общество

Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с распространением нового типа коронавируса в столице и по всей России.
Московский Комсомолец 07:31
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Политика

Матвиенко полагает, что Путин в обращении предложит меры поддержки бизнеса и экономики

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам в среду озвучит меры господдержки, которые будут предложены бизнесу в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 08:22
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light

Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Игромания.ру 02:56
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

14 497 случаев заражения были зафиксированы в Мадриде. Число погибших в Китае составляет 3 281 человек.
Euromag.ru 07:58
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост российской экономики в текущем году

Выступая в среду, 25 марта, на заседании Совета Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в текущем году рост экономики, скорее всего, будет нулевым.
Южный Федеральный 07:54
Общество

Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Lenta.ru 23 марта в 11:17
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Общество

«Хеликс» начнет тестировать петербуржцев на коронавирус

«Хеликс» стала первой, и пока единственной, частной лабораторией, которая может проводить тестирование на COVID-19 в Петербурге.
Фонтанка.Ру 08:20
Экономика

Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
РБК 08:40
Общество

В России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 05:14
Энергетика

Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
RuNews24.ru 05:13
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 02:58
Футбол

На Кокорина претендует испанский клуб

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил о том, что на форварда «Сочи» Александра Кокорина обратил внимание один из клубов Примеры.
Metaratings вчера в 15:04
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК вчера в 13:58
Политика

Киев объяснил перенос создания консультативного совета с Донбассом

Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.
REGNUM 06:46
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Общество

Навальный сообщил о нападении на него в Москве

В Москве совершено нападение на известного политика Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.
Росбалт 09:05
Культура

На первый театральный онлайн-фестиваль пригласили брянцев

В лучшие театры, концертные залы, музеи и лектории Санкт-Петербурга в один клик перенесет жителей Брянской области первый онлайн-фестиваль, подготовленный городским порталом Фонтанка.ру при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Севская правда 05:30
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