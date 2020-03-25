Финансы
СаминвесторКурс доллара опустился до 77 рублей
Минимальная цена за доллар опустилась ниже отметки в 77 рублей - 76,97 рубля за $1. Курс евро на Московской бирже тоже снижается. К 12:12 мск он составлял 83,59 рубля за 1 евро, что на 89 копеек ниже закрытия вчерашних торгов.
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