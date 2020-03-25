Финансы

СаминвесторСаминвесторКурс доллара опустился до 77 рублей

Минимальная цена за доллар опустилась ниже отметки в 77 рублей - 76,97 рубля за $1. Курс евро на Московской бирже тоже снижается. К 12:12 мск он составлял 83,59 рубля за 1 евро, что на 89 копеек ниже закрытия вчерашних торгов.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Банк России опустил курс доллара ниже 78 рублей

Российская газета08:52

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Парламентская газета06:17

Время покупать? Рубль и российские акции дорожают: доллар ниже 77

Вести.Ru05:43

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 77 рублей

Life.ru05:23

Российская нацвалюта дорожает, курс доллара ушел ниже 78 рублей

Росбалт03:50

Доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 84

Коммерсантъ03:14

Доллар опустился ниже 78 рублей на открытии торгов

Forbes03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:20, Ашберн

Комментарии

Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

ФАН вчера в 21:18
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Экономика

В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам

Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Мойка78 09:53
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

ТАСС 03:30
Общество

Законопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и Крашенинников предложили ввести миллионные штрафы за нарушение правил пребывания на карантине.
ЗакC.Ру 04:31
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор вчера в 09:39
Экономика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:08
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Космос

На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа

Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
Байкал24 11:32
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Футбол

«Зенит» взыскал 680 тысяч рублей с выбежавшего на поле болельщика

АБН 10:05
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 05:28
Общество

На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы

Эхо Москвы 09:33
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 14:03
Игры

Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV

Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
CyberSport.ru 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное