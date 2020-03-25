Финансы
СаминвесторКурс доллара опустился до 77 рублей
Минимальная цена за доллар опустилась ниже отметки в 77 рублей - 76,97 рубля за $1. Курс евро на Московской бирже тоже снижается. К 12:12 мск он составлял 83,59 рубля за 1 евро, что на 89 копеек ниже закрытия вчерашних торгов.
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Комментарии
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
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ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Футбол
Клубы АПЛ объединились против «Манчестер Сити»
Клубы Премьер-лиги Англии объединились ради недопущения «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов следующего сезона.
Здоровье
Названо смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
Лекарственный препарат хлорохин назвали смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа.
Общество
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Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
В США суд запретил передачу криптовалюты Telegram инвесторам
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Политика
Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Технологии
Для лечения COVID-19 в Северной Африке могут начать использовать хлорохин
Алжир, 25 марта 2020, 10:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алжира заявили, что в больницах стран североафриканского региона могут начать использовать хлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Политика
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Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
До 7 лет тюрьмы: В России ужесточат наказание за нарушение карантина
Если раньше за нарушение карантина, повлекшее массовое заражение людей, предусматривался штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, то правительственным законопроектом предлагается увеличить штраф до двух миллионов рублей, а тюремный срок – до пяти лет.
Политика
Правительство Украины ввело режим ЧС по всей стране
Кабинет министров Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Общество
На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы
Космос
Роскосмос выберет четыре района для возвращения «Орла» с Луны
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Авто
Автомобили Lada получат новую приборку
Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани
Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Общество
Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином
Пенсионеры в Москве, которые находятся в самоизоляции, начали получать социальную поддержку.
Политика
Путин отменил поездку в Санкт-Петербург
Президент Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург, где 26 марта должен был пообщаться с бизнес-сообществом.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.