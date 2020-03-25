Минимальная цена за доллар опустилась ниже отметки в 77 рублей - 76,97 рубля за $1. Курс евро на Московской бирже тоже снижается. К 12:12 мск он составлял 83,59 рубля за 1 евро, что на 89 копеек ниже закрытия вчерашних торгов.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.

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Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество В США суд запретил передачу криптовалюты Telegram инвесторам Суд запретил передачу токенов первым инвесторам, согласившись с SEC, что нынешний план распространения Gram представляет собой предложение ценных бумаг, которые не были предварительно зарегистрированы.

Политика Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.

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Общество До 7 лет тюрьмы: В России ужесточат наказание за нарушение карантина Если раньше за нарушение карантина, повлекшее массовое заражение людей, предусматривался штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, то правительственным законопроектом предлагается увеличить штраф до двух миллионов рублей, а тюремный срок – до пяти лет.

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Авто Автомобили Lada получат новую приборку Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.

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