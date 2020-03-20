Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
Накануне рубль продемонстрировал рекордное падение вслед за снижающимися ценами на нефть. Так, курс евро на торгах Московской биржи преодолел отметку в 88 рублей, обновив максимумы февраля 2016 года. Доллар также установил новый антирекорд, подорожав до 80,87 рубля.
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Комментарии
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Общество
Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову
Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
Меркель отправляется на домашний карантин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным в мире
«Заражение» стало настолько популярно у людей, что по просмотрам впереди него находится только фильмы о Гарри Поттере.
Армия и оружие
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Гаджеты
У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки
Эскизы новой линейки смартфонов iPhone 12 опубликовали на сайте Slashleaks.
Технологии
Microsoft показала новую Windows 10
Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Общество
Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок
Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми государствами
С полуночи 23 марта Российская Федерация введёт временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со всеми иностранными государствами.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери
Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Авто
Кризис заставит россиян пересесть на отечественные авто
Как заявил заместитель главреда «Авторевю» Л. Голованов, обвал рубля и пандемия, вызвавшие ухудшение экономической ситуации в России, вынудят автомобилистов все чаще отдавать предпочтение бюджетным машинам, а таковыми являются отечественные модели.
Армия и оружие
Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали
Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Общество
В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Происшествия
Тюменка в неадекватном состоянии испинала таксиста
Ранее на портале 72.ru появилось видео, на котором запечатлено, как женщина в неадекватном состоянии не покидает салон, кричит и обзывает таксиста, а также пинает его ногами прямо в салоне машины.