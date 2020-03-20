Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

Накануне рубль продемонстрировал рекордное падение вслед за снижающимися ценами на нефть. Так, курс евро на торгах Московской биржи преодолел отметку в 88 рублей, обновив максимумы февраля 2016 года. Доллар также установил новый антирекорд, подорожав до 80,87 рубля.
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Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

ТАСС20 марта в 04:23

Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет20 марта в 03:20

Доллар подешевел до 78,16 рубля

Компания20 марта в 03:08

Доллар подешевел на рубль в начале торгов пятницы

Интерфакс20 марта в 03:30

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

Rambler News Service20 марта в 03:19

Рубль открыл пятничные торги ростом

Профиль20 марта в 03:38

Курс рубля растёт к доллару и евро

RT на русском20 марта в 03:04
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Комментарии

Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Авто

Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Тарантас Ньюс 12:05
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Известия 20 марта в 07:42
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Общество

Меркель отправляется на домашний карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
ТАСС 13:59
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным в мире

«Заражение» стало настолько популярно у людей, что по просмотрам впереди него находится только фильмы о Гарри Поттере.
RuNews24.ru 02:23
Армия и оружие

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Гаджеты

У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки

Эскизы новой линейки смартфонов iPhone 12 опубликовали на сайте Slashleaks.
The GEEK 07:10
Технологии

Microsoft показала новую Windows 10

Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
Sibnet Новости вчера в 05:44
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Общество

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
РБК 14:03
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс вчера в 11:12
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми государствами

С полуночи 23 марта Российская Федерация введёт временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со всеми иностранными государствами.
Телеканал ОТВ 11:10
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери

Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Газета Metro 13:20
Авто

Кризис заставит россиян пересесть на отечественные авто

Как заявил заместитель главреда «Авторевю» Л. Голованов, обвал рубля и пандемия, вызвавшие ухудшение экономической ситуации в России, вынудят автомобилистов все чаще отдавать предпочтение бюджетным машинам, а таковыми являются отечественные модели.
Letnews.ru 05:46
Армия и оружие

Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали

Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Новостной фронт 09:56
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Известия 09:38
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Здоровье

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
ТАСС 13:02
Происшествия

Тюменка в неадекватном состоянии испинала таксиста

Ранее на портале 72.ru появилось видео, на котором запечатлено, как женщина в неадекватном состоянии не покидает салон, кричит и обзывает таксиста, а также пинает его ногами прямо в салоне машины.
REGNUM 11:57
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