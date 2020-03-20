На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 20 марта, российский рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3% и достиг отметки в 78,1 рубля. К евро российская валюта укрепилась на 0,9%, в моменте достигая 83,87 рубля.

Курс доллара опустился до 78 рублей в начале торгов

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Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, передает в воскресенье агентство IRNA.

Гаджеты Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000 Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.

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Космос Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».

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Авто Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.