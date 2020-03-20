Финансы
ИзвестияКурс доллара опустился до 78 рублей в начале торгов
На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 20 марта, российский рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3% и достиг отметки в 78,1 рубля. К евро российская валюта укрепилась на 0,9%, в моменте достигая 83,87 рубля.
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Общество
В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом
В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы.
Происшествия
В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области.
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Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 15.00 местного времени (совпадает с МСК) составила 43,29%, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
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Минздрав Украины отозвал данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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Технологии
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Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
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Общество
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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
Политика
Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, передает в воскресенье агентство IRNA.
Космос
В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий
Гаджеты
Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000
Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
Технологии
Компания OneWeb объяснила сокращение сотрудников
Ранее Bloomberg опубликовал новость о том, что компания OneWeb близка к банкротству и уже начала увольнять персонал, но в самой компании объяснили, что причиной увольнения части сотрудников стал всеобщий экономический кризис.
Политика
Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа
Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Космос
Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone
Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.
Здоровье
В Тульской области 715 человек находятся под наблюдением
Еще 715 человек находятся под наблюдением врачей.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Армия и оружие
В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400
В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.
Политика
Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом
Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Авто
Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Армия и оружие
Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии
В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
Биатлон
Привалов призвал к революции в российском биатлоне
Российский биатлон нуждается в революционных изменениях, поскольку в работе тренеров сборной и руководства национальной федерации накопилось множество недочетов.