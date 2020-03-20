Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара опустился до 78 рублей в начале торгов

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 20 марта, российский рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3% и достиг отметки в 78,1 рубля. К евро российская валюта укрепилась на 0,9%, в моменте достигая 83,87 рубля.
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Рубль снижается перед выходными на неуверенной динамике рынка нефти

ПРАЙМ20 марта в 15:12

Курс евро и доллара снизился на Мосбирже

Вечерняя Москва20 марта в 12:18

Доллар снизился до 78 рублей

News.ru20 марта в 03:22

Курс доллара опустился до 78 рублей в начале торгов

Известия20 марта в 04:28

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

ТАСС20 марта в 04:23

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 04:03

Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Газета.Ru20 марта в 07:12
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Общество

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы.
Lenta.ru 09:38
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В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области.
Коммерсантъ 10:07
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Явка на выборах президента Абхазии составила 43,29%

Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 15.00 местного времени (совпадает с МСК) составила 43,29%, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
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Минздрав Украины отозвал данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом

Минздрав Украины аннулировал сообщение о выздоровлении восьми пациентов, которым ранее был поставлен диагноз коронавирусная инфекция.
Московский Комсомолец 10:45
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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, когда Россия должна справиться с эпидемией коронавируса.
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Новая газета 10:40
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском 20 марта в 23:55
Политика

Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение США о помощи в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, передает в воскресенье агентство IRNA.
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Космос

В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

OAnews 19 марта в 14:15
Гаджеты

Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
3DNews 20 марта в 22:25
Технологии

Компания OneWeb объяснила сокращение сотрудников

Ранее Bloomberg опубликовал новость о том, что компания OneWeb близка к банкротству и уже начала увольнять персонал, но в самой компании объяснили, что причиной увольнения части сотрудников стал всеобщий экономический кризис.
Faktom 10:47
Политика

Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Росбалт 05:35
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН вчера в 18:45
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.
Evo-rus.com вчера в 01:17
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Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

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В Тульской области 715 человек находятся под наблюдением

Еще 715 человек находятся под наблюдением врачей.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400

В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.
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Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
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Армия и оружие

Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
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Привалов призвал к революции в российском биатлоне

Российский биатлон нуждается в революционных изменениях, поскольку в работе тренеров сборной и руководства национальной федерации накопилось множество недочетов.
ТАСС Спорт 06:58
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