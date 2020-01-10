Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Доллар рухнул

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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

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Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новости10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостей10:51

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Московский Комсомолец10:49

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

Российская газета11:33
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Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing

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После 28 лет в эфире закрыли телешоу «Сам себе режиссер»

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Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение

В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
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Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.
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